MALTEMPO- In Veneto un disastro peggio dell’alluvione del 1966

Lo aveva detto il Governatore del Veneto: “Sarà peggio che nel 1966”. E bastano i numeri per capire la gravità di quanto successo. Dati record di precipitazioni superiori a quelli registrati nella grande alluvione del 66. Ecco il confronto in luoghi simbolo ora in ginocchio: ad Agordo il 4-5 novembre del 1966 ci furono 445 millimetri di pioggia, ora ne sono caduti 468 in due giorni, cresciuti a 533 con il terzo giorno di rovesci. Idem a Sappada: 359 millimetri in due giorni allora e 497 ora in tre giorni; a Falcade i 207 millimetri di 52 anni fa sono diventati adesso 268 e a Cortina d’Ampezzo 218 millimetri nel 66, 284 in questi giorni.

Ma all’acqua si è aggiunto il fortissimo vento, con picchi che hanno sfiorato i 200 chilometri orari. Un vento distruttivo paragonabile come violenza ad un uragano forza quattro. Raffiche in grado di portare via quello che incontrano, quindi sradicare vegetazione e scoperchiare edifici. E non è finita perché le previsioni parlano di allerta rossa fino alle 14 di domani 2 novembre.