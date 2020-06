Maltempo in Veneto, ecco cosa è successo nel weekend e cosa ci aspetta nei prossimi giorni

Nel weekend appena trascorso la regione è stata interessata da condizioni meteorologiche

caratterizzate da una spiccata instabilità atmosferica a causa dell’approfondimento sull’Europa

occidentale di una profonda saccatura con aria fredda in quota di origine polare-artica che ha

richiamato sull’Italia correnti umide e instabili sud-occidentali.

Sabato 6 i fenomeni più significativi si sono registrati nel pomeriggio-sera, con rovesci e temporali

sparsi che hanno interessato soprattutto le aree prealpine e pedemontane e localmente la pianura

centrale. Una cella temporalesca particolarmente sviluppata e con segnali di forte intensità è stata

osservata in particolare nel Veronese in serata, colpendo anche la città di Verona con rovesci molto

intensi e forti grandinate. La stazione meteorologica della rete ARPAV posizionata a San Pietro in

Cariano (VR) ha rilevato precipitazioni molto intense con massimi di 20 mm in 5 minuti e 43 mm in

30 minuti, classificando l’evento come nubifragio.

Domenica 7 le condizioni meteorologiche sono progressivamente peggiorate registrando dalle ore

centrali frequenti rovesci e temporali, a tratti diffusi e anche di forte intensità, soprattutto sulla

pianura centro-settentrionale tra il Trevigiano e il Veneziano. In queste zone i ripetuti e forti rovesci

hanno fatto registrare quantitativi complessivi di precipitazione localmente abbondanti, fino a

massimi di 50-80 mm circa nell’area intorno a Treviso e con segnalazioni di forti grandinate in

particolare sulle zone più orientali.

Anche oggi (lunedì 8) e nei prossimi giorni, almeno fino a mercoledì 10, sulla regione sono previste

condizioni di tempo instabile, con frequenti precipitazioni anche consistenti e a carattere di rovescio

o temporale che localmente potranno risultare di forte intensità. Si consiglia pertanto di rimanere

aggiornati seguendo le previsioni ARPAV e gli allertamenti emessi dal Centro Funzionale della

Regione Veneto.