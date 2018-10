MALTEMPO in VENETO – Dalla Regione: “Situazione grave” – Allerta su alcuni fiumi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

L’unità di crisi istituita presso la Protezione Civile regionale comunica:

Alle ore 10 circa è previsto il colmo di piena nei fiumi Adige e Piave.

Per quanto riguarda in particolare l’Adige, i modelli previsionali parlano di una portata di 1.900 metri cubi al secondo, quasi prossima ai massimi storici.

La Prefettura di Verona è stata informata dalla Protezione Civile regionale che per motivi di sicurezza occorre monitorare attentamente il fenomeno.

La cittadinanza delle zone interessate viene invitata a evitare di porsi in condizioni di rischio, ponendosi in condizioni di massima sicurezza ed evitando accuratamente le zone che si riconoscano come esondabili.

MALTEMPO. VENETO. SITUAZIONE GRAVE. ALLE 12 ALLA PROTEZIONE CIVILE REGIONALE A MARGHERA CONFERENZA STAMPA DI ZAIA, BORRELLI E BOTTACIN.

In considerazione della grave situazione determinata dall’ondata di maltempo che ha colpito il Veneto, e della portata dei principali fiumi, attesa al colmo nelle prossime ore, è convocata una conferenza stampa che si terrà alle ore 12 di oggi nella sede della Protezione Civile Regionale, a Marghera in Via Paolucci 34.

Saranno presenti il Presidente della Regione Luca Zaia, il Capo Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli e l’Assessore regionale alla Protezione Civile, Gianpaolo Bottacin.