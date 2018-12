MALTEMPO IN ALTOPIANO – Ecco come aiutare il parco SelvArt

Maltempo in Altopiano, al Cucù il 13 dicembre una raccolta fondi per aiutare il parco SelvArt

Una serata all’insegna della musica dedicata alla raccolta fondi per aiutare SelvArt a ripartire dopo i danni del maltempo.

Giovedì 13 dicembre alle 18.30 al Cucù (piazza delle Erbe, 7 a Vicenza) ci sarà l’evento di beneficenza RipARTiamo a sostegno del parco di arte contemporanea e installazioni permanenti nei boschi dell’Altopiano dei Sette Comuni, di recente colpito molto pesantemente dall’ondata di maltempo che ha causato ingenti danni, tali da comprometterne il futuro.

“Al Cucù l’arte è sempre protagonista – spiega la direzione del locale all’ombra della Basilica Palladiana – e quindi, appena abbiamo saputo della grave situazione in cui si trova questa splendida realtà dedicata all’arte a pochi chilometri da noi in territorio vicentino, abbiamo deciso di dare una mano. Ci schieriamo quindi in prima linea per supportare SelvArt, con l’obiettivo di dare un contributo concreto per salvare un progetto che ci piace molto perché riesce ad unire due dimensioni a cui ci sentiamo molto legati, l’arte e la natura”.

La serata, realizzata in collaborazione con il Comune di Roana, i responsabili del parco SelvArt e la Pro Loco Mezzaselva, sarà all’insegna della musica swing con il dj set di Ketty Page e parte dell’incasso sarà devoluto in favore del progetto di ricostruzione e ripristino di SelvArt.

Cos’e SelvArt?

(dal sito: http://selvart.it)

Selvart è un parco di arte contemporanea e installazioni permanenti in una zona boschiva situata nell’Altopiano dei Sette Comuni. Il progetto è nato da un’idea dello scultore Marco Martalar con il patrocinio del comune di Roana, l’aiuto della Proloco di Mezzaselva e il contributo di alcune attività locali; ogni anno partecipano scultori di livello internazionale, che, dal mese di luglio 2016, eseguono le installazioni direttamente sul posto ed utilizzando solamente ciò che la Natura offre. Le opere realizzate rimangono sul posto, facendo crescere di anno in anno SelvArt che sta diventando un vero e proprio parco di land art. Si ospitano eventi culturali ed artistici, teatro, musica, corsi di scultura, dando vita ad un laboratorio a cielo aperto .

Perché supportare SelvArt?

(dal comunicato stampa di SelvArt del 9/11/18)

SelvArt parco arte natura da solo non può farcela. Purtroppo, dopo il devastante maltempo che ha colpito le montagne dell’Altopiano di recente, è stato letteralmente sommerso dalle piante.

Noi da soli non riusciamo a farlo rinascere, ma con l’aiuto di voi tutti (singoli e aziende) si può: donando un contributo economico alla Pro loco di Mezzaselva. Molti si stanno offrendo per mettere braccia e sudore, ma questi da soli non bastano, perché servono benzina, macchinari e tutto il necessario per ripulire quello che ora è una devastazione di piante cadute sul sentiero e sulle opere.

+++

Link utili

Evento su Facebook: https://www.facebook.com/events/541952932938428/?notif_t=event_calendar_create¬if_id=1543833115996166

Pagina Facebook del Cucù: https://www.facebook.com/cucuvicenza/

Sito web SelvArt: http://selvart.it

Pagina Facebook SelvArt: https://www.facebook.com/parcoselvart/

Contatti Cucù

mail: cucuvicenza@gmail.com

cell: 3402890231