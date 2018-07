MALTEMPO – Grandine forte e nubifragi nel Bassanese, disagi e disastri

Come previsto il tempo inizia ad essere “capriccioso” con nubifragi nella pedemontana vicentina.

In arrivo una parentesi fresca che però ha portato circa due ore fa grandine forte e nel Bassanese, in particolare sul nordest, soprattutto a Romano d’Ezzelino ma anche a Pove, Rossano e in zona sul dell’Altopiano di Asiago. Come spiega la pagina Facebook del Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa, sono caduti qualcosa come 70 mm in 90 minuti.

Foto di Matteo Cecchin da Romano d’Ezzelino e dalla paginaFace del Meteo Bassano e Pedemontana del Grappa