MALTEMPO – Grandine ed esondazioni sull’Alta Marca trevigiana

Stasera il maltempo si è accanto sul trevigiano, in particolare nell’Alta Marca, flagellata dalla grandine e nubifragi. Come riporta Meteo Bassano e Pedemontana Grappa a Maser chicchi di grandine grandi come novi, sulla pedemontana nubifragi e allagamenti a Castelcucco, Pagnano e Crespano. A Mussolente le raffiche di vento hanno registrato valori sui 50/60 kmh. Un’ora fa, infine, è esondato il Muson, allagando i campi limitrofi a Castelcucco. La piena ha poi esondato anche verso sud tra Godego e Loreggia. Coltivazioni in ginocchio a causa della grandine e molte zone allagate tra la Pedemontana e l’Asolano.

Foto Silvia Gallina da Maser tramite pagina facebook Meteo Bassano e Pedemontana