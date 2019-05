Maltempo – A Brendola strada chiusa per frana

Si contano i danni da maltempo, mentre la pioggia continua a cadere. In mattinata una frana ha interessato via MonteGrappa, la strada che da Brendola porta a Perarolo di Arcugnano. La strada è stata chiusa a 200 metri dal municipio in direzione Perarolo, all’altezza dell’ex scuola materna. Disagi per gli automobilisti che ora sono costretti a deviare per San Valentino (sia chi si dirige verso Perarolo, sia chi da Perarolo si dirige a Brendola) . La strada è stata interdetta al traffico pesante.

Circa 5 metri di un muro di contenimento di un privato (residente nella sovrastante via Firenze) hanno ceduto franando sul parco dell’ex scuola e alcuni massi sono rotolati sulla provinciale. Una parte del fondamento del garage è rimasto senza appoggio a causa dello smottamento e per questo motivo la provinciale è stata chiusa, in attesa di un consolidamento del garage da parte del privato. Stamane sul posto si sono portati i vigili del fuoco, personale dell’ufficio tecnico comunale di Brendola, di ViAbilità e protezione civile. Non si esclude che il persistere della pioggia possa peggiorare la situazione.

“La situazione è costantemente monitorata e si è deciso -ci dice il sindaco Bruno Beltrame- di chiudere la provinciale finché il privato non avrà consolidato il garage. Ho subito emesso un’ordinanza per la messa in sicurezza della strada e quindi della sua chiusura finché le condizioni meteo non permetteranno al privato di intervenire. Si spera di poter ripristinare il traffico entro pochi giorni finché non apporremo delle barriere di contenimento”