Maltempo – e forse un lupo – sul Pasubio, 50 pecore muoiono in un canalone

Ancora una denuncia di danni provocati dai lupi, alla loro presenza è stata imputata nei giorni scorsi la morte di una quarantina di pecore sul Pasubio.

L’allarme, lanciato in un primo momento, è che si trattasse dell’attacco di un lupo. Secondo uno dei racconti, per fuggire al predatore le pecore si sarebbero gettate in corsa verso il lato opposto e sarebbero finite nel crepaccio. Ma non ci sono prove e non ci sono tracce di sangue e dietro alla caduta fatale ci potrebbe anche essere solo la fitta nebbia e le pecore, che si muovono in gregge, sono finite nel vuoto.

Quando il pastore si è accorto che i suoi ovini non c’erano più ha lanciato l’allarme. E’ stato l’elicottero di Trento ad andare a prendere le carcasse. Con rete e funicella, gli ovini morti sono stati caricato 10 alla volta e sono stati trasportati a Bocchetta Campiglia, dove sono stati infine prelevati per essere eliminati.