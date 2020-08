Maltempo, disastri in tutto il Veneto

Proseguono gli interventi dei vigili del fuoco per i danni causati dal forte nubifragio che nel pomeriggio di domenica ha interessato parte del Veneto e in particolar modo la città di Verona e la sua provincia. Danni per il forte nubifragio anche nelle province di Vicenza e Padova. Oltre 400 le richieste di soccorso pervenute presso le tre sale operative.

Verona: eseguiti dal pomeriggio, 174 interventi di soccorso per allagamenti, rimozione elementi piante, rami ed elementi pericolanti. Rimangono da evadere 65 interventi. Il dispositivo di soccorso del comando è stato rinforzato con personale proveniente dai comandi limitrofi non interessati dal maltempo. Comuni principalmente interessati: Verona, San Pietro in Cariano, Castelnuovo del Garda, Lazise, Pescantina, Bussolengo, Sant’Ambrogio di Valpolicella.

Vicenza: dalle 18:10 di domenica sono state evase 110 richieste di soccorso per i danni del forte nubifragio. Sono in corso di svolgimento 4 interventi per il maltempo. Comuni principalmente. Comuni principalmente interessati: Vicenza, Montecchio Maggiore, San Vito di Leguzzano, Bolzano Vicentino, Caldogno, Torri di Quartesolo, Quinto Vicentino, Altavilla Vicentina, Pojana Maggiore, Orgiano, Piovene Rocchette,Thiene, Marano Vicentino, Caldogno, Monticello Conte Otto, Dueville, Orgiano.

Padova: dalle 19:10 di domenica sono state evase 105 richieste di soccorso per il maltempo pervenute presso la sala operativa del 115: nessun intervento in coda. Comuni principalmente interessati: Pernumia, Villafranca Padovana, San Pietro in Gu, Carmignano del Brenta, Fontaniva, Monselice, San Giorgio delle Pertiche, Limena, Gazzo, Saletto Euganeo, Rubano.