MALTEMPO – Da Venezia a Belluno: a 9 anni dona 5 euro via posta

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

“Ho nove anni, abito a Mira (Venezia) mi piace molto andare in montagna e siccome mi dispiace per quello che è accaduto vorrei rivedere montagne con i boschi perché da grande mi piacerebbe entrare nel corpo forestale. Vi dono un aiuto con i miei risparmi”: è la lettera commovente, con cinque euro allegati, che è stata protocollata ieridal Comune di Rocca Pietore (Belluno), località ai piedi della Marmolada, epicentro del maltempo eccezionale che ha colpito la montagna veneta. Lo rende noto ‘Progetto Rocca Pietore’ nella sua pagina Facebook. Il gesto è confermato anche dall’assessore veneto alla protezione civile Gianpaolo Bottacin. La missiva è accompagnata da un disegno in cui sono raffigurati montagne verdi con alberi, malghe e un torrente