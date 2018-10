MALTEMPO – Croce Rossa smentisce fake news sull’acqua

In relazione alle informazioni apparse e divulgate oggi attraverso social media secondo cui Croce Rossa Italiana avrebbe dato divieto di bere acqua dal rubinetto oggi e domani, la stessa Croce Rossa Italiana precisa che non ha mai dato indicazioni generali in questo senso e la notizia che è stata diffusa è una fake news.

“E’ invece vero che in corso di una alluvione non è consigliato bere acqua di rubinetto per evitare il rischio di una possibile contaminazione. Quindi solo nel corso di una alluvione o successivamente alla stessa, in base alle indicazioni di Sindaci o Prefetti, le indicazioni, confermate anche dal Dipartimento della Protezione Civile, invitano a non bere acqua del rubinetto.

Croce Rossa Italiana, per mezzo della Sala Operativa Regionale e delle Sale Operative dei 26 Comitati del Veneto, sta partecipando attivamente, quale struttura operativa del Sistema Nazionale di Protezione Civile, alla gestione delle situazioni emergenziali conseguenti al maltempo di questi giorni, per garantire la protezione della popolazione.

Il nostro impegno prosegue quindi, oggi come tutti i giorni, a favore di tutti”.