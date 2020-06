Maltempo, cosa è successo ieri in Veneto e cosa succederà nei prossimi giorni

Il Veneto ha continuato ad essere interessato da condizioni di spiccata instabilità atmosferica a

causa della profonda saccatura sull’Europa occidentale che ha richiamato sull’Italia correnti umide

e instabili sud-occidentali.

Lunedì 8 nelle prime ore vari rovesci e temporali hanno interessato la regione, in particolare la

costa, la pedemontana vicentina e i comuni dell’alta padovana e nuovamente la zona delle

Prealpi/pedemontana vicentina e della pedemontana trevigiana in particolare tra Castelfranco

Veneto e Montebelluna. In seguito i fenomeni si sono diradati ad ovest ed hanno interessato

maggiormente i territori nord-orientali della regione e la zona costiera da metà mattina.

Dalla tarda mattinata crescente instabilità con rovesci e temporali che tendono a divenire più diffusi

interessando il Garda, le Prealpi e pedemontana occidentale oltre tutta l’area costiera. Nel

pomeriggio nuove precipitazioni in ingresso da sud interessano anche in maniera diffusa la pianura

centro-meridionale, le prealpi e pedemontana occidentale e in particolare i comuni dell’alta pianura

tra le province di Vicenza e Treviso e infine le zone pedemontane e prealpine orientali. In questa

fase diverse stazioni della rete ARPAV registrano intensità significative tra i 30-40 mm/h in

particolare verso le 15 forti temporali fanno registrare 44 mm/h presso la stazione di AdriaBellombra e 30.8 mm/h a Marano di Valpolicella; due ore più tardi altri fenomeni intensi interessano

i comuni tra le province di Verona e Vicenza in particolare a Roverchiara e a Lonigo con ben 34.2

mm/h e a Vicenza (S.Agostino) con 36 mm/h.

Verso fine giornata le precipitazioni tendono a diradarsi a partire da ovest mentre su costa e settori

nord-orientali si verificano precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e forte temporale; in

questa fase si registra il fenomeno più significativo della giornata a Castelfranco Veneto dove per

più ore imperversa un forte temporale che in 3h fa registrare un vero e proprio nubifragio con ben

83.6 mm/3h e 58 mm/h. Nella stessa stazione si registra il valore record storico giornaliero per

quella stazione di 131.4 mm/24h.