Maltempo, allagamenti a Vicenza e provincia

Le intense precipitazioni di lunedì pomeriggio hanno provocato danni e allagamenti nel vicentino: i vigili del fuoco sono entrati in azione a Marano Vicentino, Bassano e in più zone di Vicenza città, colpita da un violento nubifragio.

Pioggia forte e allagamenti in città e in provincia, oggi pomeriggio: il maltempo ha colpito molte zone di Vicenza città, ma anche il Bassanese, lungo la Marosticana, e il paese di Marano Vicentino. Molti quindi gli interventi richiesti da parte dei vigili del fuoco, tra cui in particolare un intervento in città in un negozio di Viale Verona dove è crollato un pezzo del controsoffitto. Allagamenti sono stati segnalati anche nel parcheggio dell’Interspar al Mercato Nuovo.