MALTEMPO – 200 interventi in 24 ore – Bellunese in ginocchio

Sono 200, nelle ultime 24 ore, gli interventi per il maltempo dei vigili del fuoco di Belluno per un totale di oltre 750 operazioni dall’inizio dell’emergenza, a fronte di oltre 1000 chiamate di soccorso. Al lavoro oltre 100 vigili del fuoco tra permanenti e volontari, che oggi hanno operato prevalentemente in Ampezzo, in Comelico e Agordino per taglio piante, sgombero neve da tetti e da strade con l’utilizzo di macchine operatrici. Tra i numerosi interventi, della squadra valanga dei vigili del fuoco, il raggiungimento con il gatto delle nevi di un signore rimasto in un’abitazione isolata in località Corbin di Livinallongo Col di Lana a cui sono stati portati degli approvvigionamenti. La stessa squadra a poi lavorato per l’assistenza al personale di Terna per l’ispezione degli elettrodotti.