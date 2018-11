MALTEMPO- 100 anni per ripristinare il disastro ambientale in Veneto

Un disastro che fa male e che ha segnato in modo irreversibile il territorio montano del Veneto. L’ondata di maltempo degli scorsi giorni ha distrutto oltre un milione di metri cubi di foresta in 24 ore sulle Dolomiti tra Veneto, Trentino, Alto Adige. Una ferita profonda che impiegherà 100 anni per rimarginarsi completamente. L’Agordino, il Feltrino, il Comelico, l’Ampezzano sono le zone più colpite, come pure l’Altopiano di Asiago, il Cansiglio, e la Val Visdende. Come riporta il Corriere del Veneto la Protezione civile stima tra i 25 e i 30 mila gli ettari distrutti. Solo per la pulizia e il ripristino di strade e sentieri occorreranno 300 milioni di euro.