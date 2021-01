Tragedia a Castelnovo di Isola Vicentina, un ragazzo di 17 anni, Paolo Campana, è stato trovato morto stamattina nel suo letto, dai genitori. Immediati i soccorsi in via Marchioro, dove il giovane viveva con mamma, papà e sorella: ma non c’è stato nulla da fare. Sul posto della tragedia anche i Carabinieri di Schio. Verrà effettuata l’autopsia per chiarire le cause del decesso.