Malore in studio, muore il dottor Vigolo

È morto per un malore improvviso ieri pomeriggio nel suo studio odontoiatrico di via Vecchia Ferriera il dottor Paolo Vigolo, di Sandrigo ma da sempre residente a Vicenza.

Nel primo pomeriggio di ieri, come racconta il Giornale di Vicenza, le sue assistenti lo hanno trovato esanime su una poltrona del suo studio. Probabilmente il dottore, molto stimato e conosciuto in tutto il Vicentino non solo per la sua professionalità ma anche per il suo tifo biancorosso, è morto per un infarto che non gli ha lasciato scampo, nonostante l’immediato intervento del Suem. Vigolo lascia la moglie Monica e la mamma Fifi.