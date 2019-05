Malore in palestra: ragazza in rianimazione

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Una ragazza vicentina di 25 anni, Letizia Sperotto di Cassola, si è sentita male ieri poco dopo le 17 nella palestra Omnia Fintess nel centro commerciale San Marco di via San Giovanni Bosco. La giovane è stata colta da emorragia cerebrale ed è stata subito soccorsa e portata prima al San Bassiano in gravi condizioni e poi in Rianimazione all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Secondo le testimonianze, stava facendo un esercizio ed improvvisamente è sbiancata e crollata a terrra. Subito è stata soccorsa dal personale della palestra e poi dai sanitari del Suem. La prognosi è riservata