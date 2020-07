Malore in galleria: incidente e tunnel Schio-Valdagno chiuso

Alle 13:40, i vigili del fuoco sono intervenuti nella galleria Schio-Valdagno per un incidente: ferito un uomo.

I pompieri dopo circa un chilometro dall’ingresso di Schio rinvenivano nella corsia opposta un furgone finito contro gli impianti tecnologici di una piazzola di emergenza. L’incidente probabilmente dovuto a un malore del conducente.

I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo. Sul posto anche la polizia locale. Durante le operazioni di soccorso il tunnel è rimasto chiuso.

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale il conducente del furgone stava transitando da Valdagno verso Schio e giunto in corrispondenza della piazzola di sosta presente al km 0 + 500, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo del mezzo e dopo aver urtato il muro laterale, è finito contro la centralina dei sistemi di sicurezza ed elettrici della piazzola di sosta. Gli occupanti del mezzo (un uomo e una donna) sono usciti fortunatamente illesi dal veicolo, che emanava del fumo. Una pattuglia del Consorzio Valle Agno di Valdagno ha provveduto alla chiusura nel tratto di loro competenza. Per la rimozione del mezzo e la messa in sicurezza dell’area sono intervenute le squadre di pronto intervento del tunnel nonché le squadre di viabilità.

Attualmente (ore 17.50) il tunnel è ancora chiuso al fine di permettere la riparazione di una centralina elettrica.