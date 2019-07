Malore a Vicenza, muore l’ex Angelo del Carnevale di Venezia

Lutto a Venezia, dove è morta a 24 anni Marianna Serena, ex Angelo del famoso Carnevale della città lagunare. Il decesso si è verificato la scorsa domenica 7 luglio all’ospedale di Treviso: a stroncarla una improvvisa emorragia cerebrale seguita da un arresto cardiaco. Ha avuto un malore nella casa del suo fidanzato a Vicenza e per lei non c’è stato nulla da fare. Inutile si è rivelata la corsa al pronto soccorso prima all’Ospedale di Thiene e poi a Treviso in elisoccorso. Aveva celebrato da poco il suo compleanno, come riporta Il Gazzettino, mentre lo scorso dicembre si era laureata in Moda e Design all’Università Iuav, dal momento che il suo sogno era quello di diventare una stilista.

Famosa resta la sua partecipazione al Carnevale di Venezia del 2015, quando di anni ne aveva 19: si gettò giù dal campanile di San Marco nel tradizionale lancio dell’angelo in un abito rosso e arancione, dopo che l’anno precedente era stata dichiarata vincitrice del concorso delle Marie e incoronata la più bella dell’edizione 2014. Al presentatore della manifestazione, il principe Maurice, che le aveva chiesto se avesse paura a scendere dal campanile, aveva risposto ai microfoni di TeleVenezia: “No, perché butti gli occhi giù e vedi tanta di quella gente con il naso all’insù e il telefono in mano che ti fanno le foto, non puoi avere paura. È il tuo momento e paura non ne puoi avere”.