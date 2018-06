MALO – Via Rigobello: posticipato l’inizio dei lavori

Dovevano iniziare in questi giorni i tanto attesi lavori per la messa in sicurezza dell’incrocio di via Rigobello a Malo e invece, a causa del passaggio del Giro d’Italia under 23, previsto per domani 14 giugno, l’amministrazione comunale è stata costretta a posticipare il via a venerdì 15 giugno. La circolazione stradale, con ordinanza del Comando della Polizia Municipale, verrà interdetta giovedì 14 in alcune vie, compreso, per l’appunto, l’incrocio di via Rigobello, dalle 12.45 alle 14.00.

Il progetto di messa in sicurezza, condiviso con i cittadini di Case di Malo, prevede una spesa di 380 mila euro ed è stato finanziato per il 50 per cento dalla Provincia.