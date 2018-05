MALO – Venerdì il Premio “Meneghello”

Sarà dedicata alla categoria “Di padre in figlio” la seconda serata del Premio “Luigi Meneghello”, organizzato dal Comune di Malo, che avrà luogo venerdì 4 maggio, con inizio alle 20.30, nella ex chiesetta San Bernardino a Malo. La giuria, composta da Giuseppe Dal Maso, Luciano Spillare, Maria Rosaria Migliorin, Pietro Ermenegildo Zaccaria, Antonio Antoniazzi, Matteo Golo e Luigi Cera, avrà il compito di valutare le seguenti aziende: Mara & Claudia Bosio Snc, Fattoria La Greppia, Studio Romagna Broker Sas ed Era Glaciale Sas. Si tratta di imprese assai diverse tra loro: un negozio di parrucchiere, un’azienda agricola, uno studio di brokeraggio assicurativo e una gelateria, in cui è avvenuto il cosiddetto passaggio del testimone tra le diverse generazioni. Il vincitore, così com’è stato per la serata riservata alla categoria dei “Debuttanti”, verrà reso noto solamente nel corso della cerimonia conclusiva, posticipata ad ottobre, nel corso della quale verrà prescelta anche l’azienda vincitrice della terza sezione dedicata agli “Anniversari”. Fanno parte del comitato direttivo del premio: il sindaco di Malo, Paola Lain, Diego Peruzzo, Rita Rizzi, Paola Dalla Riva.