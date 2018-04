MALO – Torna l’aprile musicale

L’Aprile Musicale tradizionalmente porta a Malo una ventata di novità musicali e l’edizione 2018, sostenuta dal Comune di Malo (assessorato alla cultura) e patrocinata dalla Provincia di Vicenza, sotto la direzione artistica del maestro Giuseppe Dal Bianco, non fa eccezione con quattro appuntamenti di alto livello. Dopo il primo appuntamento del 6 aprile con il maestro Luigi Lai e la sua Sardegna arcaica, il secondo appuntamento, il 15 aprile, sarà altrettanto eccezionale perché si esibirà quello che è considerato uno fra i cori virili più famosi al mondo, il Coro Polifonico di Ruda, che si esibirà nella bellissima cornice del Santuario di Santa Libera, sotto la sapiente direzione di Fabiana Noro. Il terzo concerto, venerdì 20 aprile, vedrà esibirsi nell’Auditorium di San Gaetano, un quartetto tutto vicentino di musicisti noti e affermati nel territorio, il “Paralleli Ensemble”, che proporrà brani di compositori che hanno fatto la storia della musica come Mozart e Schubert, ma anche sonorità più moderne come quelle di Bridge. Chiuderà la rassegna, sempre nell’Auditorium di San Gaetano, una giovanissima interprete di soli 19 anni, la flautista Beatrice Lanaro: una promessa del concertismo vicentino laureatasi lo scorso anno al conservatorio di Vicenza con il massimo dei voti, la lode e anche la menzione d’onore. La Lanaro sarà accompagnata al pianoforte da Andrea Miazzon, già protagonista dell’Aprile Musicale nel 2016. La rassegna offrirà anche quest’anno un ciclo di lezioni del prof. Alberto Schiavo, che proporrà diverse tematiche: “Viaggio nella fantasia: Lo Schiaccianoci di Tchaikovsky”; “Viaggio in Oriente: Madama Butterfly di Giacomo Puccini”; “Viaggio tra musica e silenzio”, dedicato al celebre compositore estone Arvo Pärt, che ha influenzato in maniera indelebile l’evoluzione della musica d’oggi. Tutti i concerti sono gratuiti e avranno inizio alle ore 20.30, eccetto quello del Coro Polifonico di domenica 15 aprile ore 18.30.