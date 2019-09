Malo, pronto il nuovo campo da calcio

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

Sarà inaugurato mercoledì 18 settembre, alle ore 20.15, il rinnovato campo da calcio in erba sintetica di via Deledda a Case di Malo.

Alla cerimonia, alla quale ha già dato la propria adesione il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti, sono state invitate varie autorità, oltre che i componenti di giunta, i consiglieri comunali e varie associazioni di Malo.

Dopo un breve intervento del sindaco, Paola Lain e del presidente della Usd Malo 1908, Alessandro Bonato, si svolgerà la cerimonia del taglio del nastro alla quale farà seguito la partita del Trofeo Regione Veneto che vedrà in campo l’U.S.D. Malo 1908 contro Alto Astico Cogollo.

I lavori di manutenzione straordinaria del campo, sul quale giocano e si allenano le squadre di diverse società sportive, sono iniziati nel maggio scorso e sono costati 450 mila euro.

Il manto erboso è stato completamente sostituito, così come le griglie perimetrali di drenaggio e si è proceduto anche all’ampliamento del parcheggio esterno e alla sistemazione dell’accesso al campo.

Come previsto l’impianto è stato reso agibile in tempo utile per la ripresa dell’attività delle Società sportive.