MALO – Premio Meneghello, seconda serata

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

“Mara e Claudia Bosio snc parrucchiere”, Francesca Nicolato de “L’era glaciale srl” gelateria, Giovanni Romagna dello “Studio Romagna brokers sas” e Fabio Scorzato della Fattoria “La Greppia”: sono stati questi i protagonisti della seconda serata del Premio “Luigi Meneghello”, voluto dal Comune di Malo e svoltosi nella Sala Consiliare di S. Bernardino. Dopo la sezione dei “Debuttanti”, è stata la volta di quella dedicata al passaggio generazionale, titolata “Di padre in figlio”, anche se in realtà due della quattro storie raccontate dai protagonisti erano incentrate sulla trasmissione dell’impresa dalla madre alle figlie. Il vincitore, così com’è stato per la serata riservata alla categoria dei “Debuttanti”, verrà reso noto solamente nel corso della cerimonia conclusiva, posticipata ad ottobre, nel corso della quale verrà prescelta anche l’azienda vincitrice della terza sezione dedicata agli “Anniversari”. Fanno parte del comitato direttivo del premio: il sindaco di Malo, Paola Lain, Diego Peruzzo, Rita Rizzi, Paola Dalla Riva. Organizzazione: Monica Filippi e Vittoria Bertoldo.