MALO – Medicina di gruppo integrata (MGI), cambio di sede

La medicina di gruppo integrata di Malo (MGI) dai primi mesi del 2019 si trasferirà dal Centro Servizi “Muzan”, dove si trova dal 2010, ai locali del Distretto sanitario di Largo Palladio che l’hanno vista nascere, prima nel Veneto, nel 2009. L’occasione di questo “ritorno a casa” è motivata dalla necessità di riorganizzare gli spazi della RSA (residenza sanitaria assistenziale) “Muzan”, dell’ex ospedale di Malo. Di questo si è parlato in Comune a Malo tra il sindaco Paola Lain, il direttore del Distretto socio sanitario n. 2 Alto Vicentino, Alessandra Corò, il direttore delle Cure Primarie, Mario Righele e il coordinatore dei medici della MGI, Franco Rigon.

“La riorganizzazione consentirà una maggior fruibilità dei servizi medici e amministrativi e sono certa che sarà gradita dai cittadini” – ha sottolineato il sindaco Lain – che nel corso della riunione ha chiesto e ottenuto ampia assicurazione dal direttore del Distretto sul mantenimento di tutti i servizi attualmente in essere”. “Gli utenti – ha rassicurato Corò – continueranno ad usufruire in Distretto del Punto prelievo, dell’Ufficio vaccinazioni, degli ambulatori specialistici di oculistica, cardiologia, psichiatria, fisiatria, della medicina legale, dell’igiene pubblica e delle attività amministrative che vanno dal cambio medico, al ticket, alle prenotazioni e ai pagamenti. Accanto ad esse, nel medesimo edificio troveranno anche la Medicina di gruppo integrata, in funzione dalle 8 del mattino alle 20”. “I 12 medici, i 5 infermieri e la segreteria comune che fanno parte della MGI saranno dislocati tutti nello stesso piano – le ha fatto eco Rigon – e i cittadini potranno accedere a tutta una serie di prestazioni mediche e di servizi amministrativi dislocati nello stesso edificio”. I lavori nei locali del Distretto sanitario inizieranno presumibilmente a settembre per concludersi a gennaio del 2019 con il trasferimento del gruppo di medicina integrata.