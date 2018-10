MALO – Inaugurata la nuova scuola primaria “Rigotti”

E’ stata inaugurata a Malo con una cerimonia ufficiale alla presenza di molte autorità civili, militari e religiose, la nuova scuola primaria “R. Rigotti”. A seguito delle esigenze di sicurezza e in particolare delle norme antisismiche, tra il 2017 e il 2018, la scuola, che già versava in condizioni certo non ottimali, è stata demolita e totalmente ricostruita. Le due ali inaugurate contengono 18 aule in grado di ospitare circa 400 bambini, un’aula insegnanti, quattro aule per il sostegno, una mensa di 200 posti e un auditorium-teatro di 250 posti, con ingresso indipendente, che costituirà il primo vero e proprio teatro di Malo.

Il costo complessivo dei lavori – come ha sottolineato il sindaco Paola Lain presentando l’innovativo plesso scolastico – è stato di circa cinque milioni di euro ma, grazie ai contributi europei, regionali e Gse, il costo effettivo per la comunità scenderà a 3,5 milioni di euro. Alla cerimonia hanno partecipato l’eurodeputata Mara Bizzotto, la parlamentare Silvia Covolo, l’assessore regionale Elena Donazzan e la presidente della Provincia di Vicenza Maria Teresa Franco. Dal punto di vista “green”, il complesso rispetta già la normativa europea “NZEB”, nuovo parametro per l’efficienza energetica in edilizia. Il riscaldamento è a pavimento con controllo automatico delle condizioni idro-climatiche. L’impianto di ventilazione è indipendente per ciascuna aula con controllo dell’anidride carbonica a finestre chiuse e parametri acustici superiori a quelli di legge. Inoltre, la conformazione delle aule permette il posizionamento dei banchi in diverse posizioni per un insegnamento didattico moderno. L’amministrazione comunale sta attualmente partecipando a nuovi bandi di finanziamento per la terza ala prevista in progetto.