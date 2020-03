Malo: in consegna le mascherine della Regione Veneto

E’ iniziata oggi a Malo la distribuzione delle mascherine consegnate ieri al Comune dalla Regione del Veneto. “Si tratta di una prima tranche – precisa il sindaco Paola Lain – alla quale ne faranno seguito altre nei prossimi giorni, il che ci permetterà di raggiungere ogni singolo nucleo familiare del nostro Comune e ovviamente delle frazioni. Partiremo proprio da queste, più precisamente da S.Tomio, per poi coprire Molina e Case di Malo”.

“Informo i miei concittadini – prosegue la Lain – che la distribuzione avverrà porta a porta da parte dei volontari della protezione civile, ben riconoscibili, che si muovono in base ad un elenco dettagliato che gli abbiamo fornito, distinto per via e per famiglia,. Il nostro territorio è popolato da circa 6100 nuclei familiari, per un totale di circa 15 mila abitanti, per cui ringrazio fin d’ora i volontari per lo sforzo che faranno. Ai nostri concittadini chiedo di portare pazienza: posso assicurare che ogni singola mascherina che arriverà di qui ai prossimi giorni in Comune, verrà consegnata nel minor tempo possibile”.

“Approfitto di questa comunicazione – conclude il sindaco Lain – per ribadire quanto ho già detto in un apposito messaggio video, ovverosia l’assoluta osservanza delle norme e delle regole, che si sostanziano nel rimanere a casa e nel mantenere la distanza interpersonale quando si esce per le ragioni consentite dal più recente Decreto del presidente del consiglio.

Le mascherine non sono un presidio medico chirurgico e non ci devono assolutamente far sentire immuni dal pericolo che questo virus rappresenta per tutti noi”.