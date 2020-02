MALO – Il Giorno del Ricordo a teatro

“Il lungo esodo”

Lunedì 10 febbraio, alle 20.45, nella Giornata nazionale del Ricordo, si terrà lo spettacolo teatrale “Tre gli incontri in programma: il 14, 21 e 28 febbraio.

Malo -“Dal giorno dell’insediamento di questa amministrazione, il 10 febbraio è diventato per Malo una ricorrenza in cui celebrare una pagina tragica della storia italiana”. Così, Roberto Sette, assessore alla cultura del Comune di Malo ha voluto sottolineare l’impegno del Comune in occasione del “Giorno del Ricordo”, solennità civile nazionale voluta per «conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale».

Lunedì, 10 febbraio, alle ore 20.45, presso l’Auditorium Rigotti di Via Martiri della Libertà, per ricordare quei drammatici giorni si terrà lo spettacolo teatrale “Il lungo esodo”, scritto e diretto da Renato Soriano. L’intento è di restituire uno scorcio delle vicende di quei cittadini italiani che, per ragioni etniche e politiche, sono stati massacrati dai partigiani iugoslavi, durante e subito dopo la seconda guerra mondiale. “E’ una storia parallela alla Shoah ebraica – sottolinea Sette – che spesso sfugge al ricordo, per una serie di ragioni politiche che ritengo anacronistiche, ma che non va assolutamente dimenticata. Per questo invito i nostri concittadini a venire a teatro”. Lo spettacolo è a ingresso gratuito.