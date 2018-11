MALO – Fugge, tenta di speronare e investe un carabiniere: arrestato 19enne

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’episodio avenuto la notte scorsa di cui è stato protagonista un giovane di 19 anni di Malo, Alex Colombina. Intorno all’una di notte una pattuglia dei Carabinieri si è avvicinata alla sua auto per un controllo ma il giovane ha ingranato la marcia ed è partito cercando di fuggire dai militari. La pattuglia si è messa subito all’inseguimento, aiutata da un’altra subito accorsa, mentre il giovane correva a tutta velocità fino a Giavenale, a Schio. Qui, non contento, il giovane ha imboccato a folle velocità la pista ciclabile e stava per investire un militare, che era sceso dall’auto per tentare di fermarlo. Il giovane è stato poi arrestato ed è ora agli arresti domiciliari.