MALO – Confagricoltura, inaugurato il nuovo ufficio territoriale

Confagricoltura Vicenza ha inaugurato ieri un nuovo ufficio territoriale a Malo, che diventerà il punto di riferimento per gli imprenditori agricoli di tutto l’Alto Vicentino e dell’Altopiano. L’ufficio si trova in via Roma 26. Sarà aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 8.30 alle 13 e il mercoledì anche dalle 14 alle 17.

Con l’ufficio di Malo il numero delle sedi territoriali sale a quattro, andando ad aggiungersi a quella principale di Vicenza, a Lonigo e Noventa. Agli associati Confagricoltura offrirà un’assistenza a 360 gradi, sia in ambito previdenziale e fiscale, sia in quello della pubblica amministrazione.

“L’operazione si inserisce nel solco di un percorso iniziato da alcuni anni, con il quale si punta a ridurre le distanze con gli associati della provincia – spiega il direttore Massimo Cichellero -. Il nuovo spazio sorgerà in una zona cruciale, punto di riferimento per centinaia di associati, in pieno centro e servito da parcheggi”.