MALO: CHIUDE “ESTATE IN VILLA”





Saranno i Blonde Brothers e i due illusionisti Tiziano Cellai e Mirco Menegatti, a chiudere l’undicesima edizione di “Estate in Villa”, manifestazione apertasi il 5 luglio scorso in Villa Clementi, in via Cardinal De Lai, 61 a Malo.

Il duo altopianese dei fratelli Luca e Francesco Baù, che si sono imposti all’attenzione nazionale appunto come Blonde Brothersgiungendo secondi all’edizione 2017 di “The Winner is” su Canale 5, si esibiranno venerdì 26 luglio con inizio alle 21.15, mescolando con la consueta perizia tradizione e sperimentazione.

Sabato, sempre alla stessa ora, entrerà in scena la magia di Tiziano Cellai con lo spettacolo “The lord of magic”. Cellai fa parte della nazionale italiana prestigiatori (CMI college) ed è vincitore di premi internazionali come l’ambito Trofeo Sitta. A seguire “Fantasia di Colombe” con Mirco Menegatti, ingaggiato spesso nei congressi dei prestigiatori con il suo raffinatissimo numero denso di poesia e stupore. Menegatti è stato invitato a Las Vegas a rappresentare l’Italia ad uno spettacolo di gran gala con i migliori prestigiatori del mondo.

“Estate in Villa” anche quest’anno ha proposto diversi momenti di spettacolo: dal circo contemporaneo, alla musica (impossibile non citare l’esibizione di Patrizia Laquidara, una sorta di ritorno a casa per questa artista siciliana di nascita ma maladense d’adozione), al teatro, al cabaret.

Tutti gli spettacoli sono gratuiti e avranno inizio alle 21.15. In caso di maltempo avranno luogo all’Auditorium Rigotti, in via Martiri della Libertà, 12 a Malo….