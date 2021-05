Malo, auto travolge moto: feriti i due centauri

Il Giornale di Vicenza riporta dello scontro avvenuto stamattina, verso le 10:30 a Malo, all’incrocio tra via Proa e via San Giovanni. Nell’impatto sono rimaste coinvolte una macchina e una motocicletta, con i due passeggeri della moto rimasti feriti lievemente.

Secondo le ricostruzioni, una Mercedes classe A, che si dirigeva in centro da via San Giovanni, si è scontrata con una moto BMW che proveniva anch’essa da via San Giovanni, verso la strada provinciale 46. Sulla BMW c’erano due motociclisti, entrambi maladensi, di 44 e 41 anni, sono rimasti feriti lievemente e sono stati portati in ospedale con un’ambulanza. La donna alla guida della Mercedes, una signora di 73 anni, è stata invece medicata sul luogo dell’incidente. Sul posto sono arrivati anche gli agenti del Corpo intercomunale di Malo e Monte di Malo.