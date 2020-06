Malo, al via il nuovo canale web dedicato alla cultura

“La Cultura non si ferma”. Roberto Sette, assessore alla cultura del Comune di Malo, fa suo lo slogan promosso qualche mese fa dal ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per promuovere il nuovo canale web e la nuova pagina Facebook dedicata alla biblioteca,attivi a dal 5 giugno.

“MaloCultura: uno spazio dedicato al patrimonio culturale del paese”, questo il titolo del primo video caricato sul nuovo canale reperibile all’indirizzo https://youtu.be/LRyc_5cWPak.

“Il progetto mira – come sottolinea lo stesso assessore – a fare compagnia raccontando il paese, presentando i nostri musei, perle preziose legate alla storia di questi luoghi e passioni grandi come quella del carnevale di Malo, in grado di entusiasmare indistintamente adulti e bambini. Ma non solo. Sarà dato spazio alle iniziative culturali, a piccole e grandi esperienze condivisibili con la comunità locale e con ogni persona che abbia voglia di viverle con noi”.

Tra le prime iniziative ve ne saranno alcune dedicate ai bambini, tra i più penalizzati dal lockdown e dal distanziamento sociale e fisico. Guidati dalle voci del personale della biblioteca essi potranno avventurarsi in divertenti storie e viaggi nel mondo della fantasia.

“È il nostro modo di tenerci in contatto con tutta la comunità – sottolinea Sette – e soprattutto con coloro che non hanno mai smesso di seguire le nostre iniziative. Per questo faccio appello ai nostri concittadini e a chiunque lo vorrà, anche dall’estero e dalle città gemellate, di darci dei consigli, dei riscontri, inviarci richieste. Vogliamo che questi mezzi di comunicazione vengano sfruttati a pieno in entrambe le direzioni e quindi ben vengano anche le critiche, se costruttive”.