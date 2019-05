Malo, al via i lavori per rifare il campo da calcio

Sono iniziate le opere di manutenzione straordinaria del campo da calcio in via G. Deledda a Case di Malo, nel quale giocano e si allenano le squadre di diverse società sportive.

I lavori, il cui costo complessivo è di 450 mila euro, consistono nella sostituzione del manto erboso sintetico e delle griglie perimetrali di drenaggio, nell’ampliamento del parcheggio esterno e nella sistemazione dell’accesso al campo.

La sostituzione del manto erboso era prevista da tempo. Lo stanziamento ha fatto seguito ad una ispezione da parte del laboratorio analisi manti sintetici della Federcalcio e si è reso necessario per consentire l’omologazione del campo in erba sintetica, secondo quanto previsto dal regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

La durata dei lavori, affidati alla Ditta Zambon Mario Srl, con sede a Marano Vicentino, non dovrebbe superare, meteo permettendo, i 60 giorni e pertanto si prevede che il campo sia ultimato e nuovamente agibile entro la fine dell’estate, in tempo utile per la ripresa dell’attività sportiva.