MALO – Al via Estate in Villa

Parte con un doppio appuntamento la decima edizione di “Estate in Villa” a Malo, che come ogni anno si svolge all’interno di Villa Clementi, in via Cardinal De Lai, 61. Inaugura il tabellone, venerdì 6 luglio, alle 21.15 (medesimo orario per tutti gli spettacoli), “Plaza de Toro’s”, Varietà di nuovi talenti dal mondo del cabaret, della musica, del canto e del ballo. Più meditativo l’evento della sera successiva, sabato 7, con una particolare proposta: “Noi siamo le stelle”, una ricca tavolozza di suoni sapientemente incorniciati dal pianista/tastierista partenopeo Giuseppe Laudanna e dal flautista e polistrumentista Giuseppe Dal Bianco, che eseguiranno composizioni originali e arrangiamenti di brani della tradizione armena e di altri Paesi.

Nuova spettacolare doppietta il week end successivo: venerdì 13 luglio, la compagnia Le circostanze date presenta “A piedi nudi nel Parco”, nota e brillante commedia di Neil Simon con Luca Liviero, Sara Tamburello, Enrico Gaspari e Daniela Calvene. Regia di Mirko Artuso; sabato 14, invece, spazio all’Illusione con Alberto Giorgi e Laura, fra i più interessanti esponenti dell’illusionismo europeo, che presenteranno il loro spettacolo, un mix di magia e alchimia.

Chi ama la musica anni ’80 non potrà mancare all’appuntamento di venerdì 20 luglio con “Black Velvet Let’s Dance Tour”, due ore di musica live con gli evergreen indiscussi dell’epoca. Sabato 21 tornerà invece protagonista il teatro con un altro classico, “Don Chisciotte”, presentato da Stivalaccio Teatro, con Michele Mori e Marco Zoppello. Giulio Pasquati e Girolamo Salimbeni sono due attori della celebre compagnia dei Comici Gelosi. Saliranno sul palco per raccontare di come sono sfuggiti alla forca grazie a Don Chisciotte, a Sancho Panza, ma soprattutto al pubblico…perché se non rammenteranno la storia alla perfezione, beh, poco importa, si improvvisa!

Il gran finale di Estate in Villa 2018 si articolerà in tre serate. Giovedì 26 luglio, “Kalahysteri in concerto” – Suggestioni americane”, con Astrid Dante (Miss Chain & The Broken Heels), Elisa De Munari (Elli de Mon) e Giusi Pesenti (Dry & Dusty, Grace O’Malley Quartet): canzoni intriganti e suadenti, suonate con gli strumenti della musica tradizionale.

Non poteva mancare in tabellone a Malo il teatro d’attore e le clownerie: venerdì 27 il Gruppo Panta Rei presenterà la sua versione de “I tre porcellini”, un’inevitabile serie di gag e situazioni divertenti e surreali.

La chiusura della manifestazione, sabato 28 luglio parla al femminile con “Cotole”, spettacolo proposto da “Le Scoasse Cabaret”, gruppo di sole donne di tutte le età e diverse realtà, che con ironia e sagacia metteranno in scena il lato comico e non solo dell’essere se stesse nel nuovo millennio.