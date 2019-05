Malattia e resilienza: un incontro per le donne con l’Andos

“Rinascere dalle passioni. Racconti di malattia e resilienza”. È questo il titolo dell’incontro con il Comitato ANDOS (Associazione Nazionale Donne Operate al Seno) Ovest Vicentino organizza per domani giovedì 9 maggio alle ore 20.30 in Villa Lattes a Vicenza (via Thaon di Revel, 44, Circoscrizione 6).

Dopo l’introduzione della presidente Isabella Frigo, porteranno le loro testimonianze tre donne che hanno trovato nella coltivazione dei loro hobby un antidoto ideale per affrontare il cancro alla mammella con ancora più determinazione, ovvero: lo sport per Loretta Simoni, la scrittura per Arianna Lorenzetto e la fotografia per Lucia Franzoi.

Seguiranno gli interventi della dott.ssa Rossana Celegato, psicologa e psicoterapeuta dell’Ospedale San Bortolo, e del dott. Graziano Meneghini, direttore della Breast Unit dell’Ulss 8 – Montecchio Maggiore.

“Ringrazio le amiche Arianna, Loretta e Lucia che hanno deciso di condividere la loro esperienza di guarigione dal tumore al seno, resa possibile anche attraverso un percorso di scoperte e di opportunità – afferma la presidente dell’Andos, Isabella Frigo –. Sono certa che la loro testimonianza sarà di aiuto e di ispirazione per chi sta attraversando la malattia, ma lo sarà, in generale, per tutti perché saper trasformare un evento negativo in un valore aggiunto serve in ogni aspetto della vita”.

L’iniziativa, ad ingresso libero, è patrocinata dalla Città di Montecchio Maggiore, dalla Città di Vicenza, dal Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza e dall’Ulss 8 Berica.