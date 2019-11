Mafiosi a Vicenza? La Lega protesta davanti al carcere

Sabato 30 novembre alle ore 9,30 i militanti della Lega si ritroveranno davanti alla Casa Circondariale di Vicenza in via Basilio Della Scola. Lo annuncia la segreteria provinciale della Lega – Liga Veneta Vicenza con una nota del commissario Matteo Celebron. Il ritrovo è finalizzato all’illustrazione di tutte le iniziative intraprese dai Parlamentari, Consiglieri regionali e Consiglieri comunali della Lega di Vicenza in ordine alle notizie giunte a mezzo stampa sull’ utilizzo di un area del carcere di Vicenza per la detenzione di soggetti condannati per associazione di stampo mafioso.

Le iniziative parlamentari sono state svolte anche sulla base di segnalazioni pervenute da parte delle rappresentanze della Polizia Penitenziaria, le quali, in tal senso, saranno presenti alla conferenza stampa.

Saranno inoltre presenti Europarlamentari, Parlamentari, Consiglieri regionali e Consiglieri comunali della Lega di Vicenza.