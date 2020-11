Madonna decapitata, 31enne fermato a Vicenza

La statua della Madonna di Piazzale Giovannacci a Marghera è stata oggetto, la notte scorsa, di un atto vandalico da parte di un uomo, poi identificato, che ha ‘decapitato’ la testa e mozzate le mani del monumento. La notizia ha fatto il giro dei social, anche perchè è stata ripresa da Luca Zaia. Il presunto danneggiatore, un cittadino palestinese di 31 anni, è stato fermato ieri in stazione a Vicenza. Accompagnato in Questura per accertamenti, è risultato regolare sul territorio italiano, titolare di un documento di viaggio per rifugiati rilasciato dal Belgio. A conferma della sua responsabilità le immagini acquisite da una telecamera cittadina. L’uomo è stato denunciato per il reato di “offese ad una confessione religiosa tramite danneggiamento di cose”.

“Una ferma condanna per un atto vile – ha commentato il sindaco, Luigi Brugnaro – che mira a ferire la nostra sensibilità. Ho subito dato disposizione ai tecnici dei Lavori Pubblici perché la statua sia prontamente riparata e riportata al suo splendore. Ringrazio gli agenti delle Forze dell’Ordine che sono prontamente intervenuti”. (ANSA).