Madame gira all’Olimpico il videoclip di ‘Voce’

Madame, la giovane cantante vicentina, originaria di Creazzo, ha scelto il Teatro Olimpico di Vicenza per girare il videoclip del brano “Voce” con cui si è aggiudicata il premio Sergio Bardotti per il miglior testo nell’ultima edizione del Festival di Sanremo, collocandosi all’ottavo posto della classifica generale.

Il video, che è stato girato questa mattina, sarà diffuso in occasione dell’uscita del suo primo album venerdì 19 marzo.

“Ho accolto fin da subito la proposta di Madame, diciannovenne già nota al grande pubblico per le sue doti vocali e di autrice, che ha chiesto di poter girare il video della canzone “Voce” proprio in uno dei nostri gioielli architettonici ideato da Andrea Palladio, il più antico teatro coperto che suscita stupore e meraviglia nei visitatori – dichiara l’assessore alla cultura Simona Siotto -. Trovo che sia un’interessante opportunità perché coniuga uno stile musicale apprezzato dai giovani e un monumento classico per eccellenza. In questi giorni i musei sono chiusi e pertanto l’artista potrà utilizzare il Teatro senza limitare l’accesso ai turisti che, a iniziare proprio dai giovani, ci auguriamo possano tornare quanto prima nei nostri musei, speriamo anche incuriositi dalla scelta di Madame”

La proposta di utilizzo dello spazio è giunta, attraverso il Consorzio Vicenza è, dalla casa discografica della giovane artista, la Sugar Music, che si farà carico di tutte le spese di gestione del Teatro per l’intera giornata del 17 marzo, così come delle spese di produzione artistica e di distribuzione del video.

Il Comune cede in partnership, a titolo gratuito, a Sugar Music i diritti di immagine del videoclip per la condivisione sui canali social dell’artista Madame e su quelli del Comune di Vicenza.

Il video è stato girato nel rispetto di tutte le norme anticovid e con un numero minimo di operatori di Spotify Italia e pochi altri tecnici, tutti certificati da tampone nelle 48 ore.