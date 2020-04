Macchine agricole: il Governo non dà risposte, la denuncia

Dopo quattro settimane nessuna risposta è arrivata sull’emergenza

agricola. Il blocco nelle forniture di macchine e attrezzature può

danneggiare in modo irreparabile i raccolti. Senza trattamenti

antiparassitari la frutta non sarà vendibile sui mercati ad un prezzo

accettabile.

“Un mese di lavoro in agricoltura è un tempo enorme e il Governo non

riesce a capirlo”. Così il Presidente di FederUnacoma (Confindustria)

torna sul problema relativo al blocco delle forniture di macchine

agricole, che da settimane è all’attenzione dell’Esecutivo e che non ha

ancora trovato risposta.

“Alla fine di marzo, insieme con le organizzazioni professionali

agricole, abbiamo investito il Governo di una questione molto concreta e

molto urgente – spiega Alessandro Malavolti – perché le lavorazioni

primaverili erano iniziate e gli agricoltori non potevano acquistare i

mezzi meccanici necessari a causa del blocco della produzione; ma a

distanza di un mese ancora nulla è cambiato”.

La preparazione del terreno, la semina, i trattamenti antiparassitari e

le prime irrigazioni – ripetono gli agronomi e i tecnici della meccanica

agricola – hanno un preciso calendario, imposto dal clima e dal ciclo

vegetativo delle piante. Anche due o tre settimane di ritardo nella

semina, per la mancanza delle macchine e delle attrezzature necessarie,

compromettono la quantità e la qualità del raccolto, e un ritardo di

dieci giorni nei trattamenti può comportare l’attacco dei parassiti con

danni irreparabili alla qualità dei prodotti e con il crollo del loro

prezzo sul mercato.

È paradossale – conclude Malavolti – che, oltre a disporre aiuti

economici per l’industria e per il terziario, il Governo debba

fronteggiare i danni all’agricoltura, unico settore che avrebbe potuto

continuare la propria attività senza limitazioni e che rischia di uscire

anch’esso gravemente segnato da questa emergenza”.