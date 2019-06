Macchina asfaltatrice contro casa: gravi danni (foto)

Poco dopo le ore 17, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Vicolo San Vito a Piovene Rocchette per delle lesioni alla struttura portante di un’abitazione causate da una macchina operatrice adibita all’asfaltatura. Il mezzo fuori controllo probabilmente per un guasto meccanico è andato a urtare contro la casa causando gravi danni strutturali all’edificio. Nessuna persona è rimasta ferita. La squadra dei pompieri arrivata da Vicenza, ha effettuato un primo sopralluogo, disponendo l’interdizione dell’accesso della casa per i danni causati dal mezzo d’opera. Necessaria un’opera di consolidamento della struttura prima di spostare il mezzo. Al momento dell’incidente nessuna persona si trovava in casa. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono ancora in atto.