LUSIANA – Taglia la legna, muore schiacciato dall’albero

Alle 15.15 i vigili del fuoco sono intervenuti a Lusiana per il recupero di un uomo deceduto nel bosco nei pressi di via Marchi, mentre era intento a tagliare una pianta che l’ha schiacciato. Il personale del Suem del 118 intervenuto con l’elicottero ha verricellato il personale medico e un tecnico, che hanno raggiunto l’uomo per primi, purtroppo constatandone la morte, dopo averlo liberato da sotto l’albero in una zona molto impervia. L’elicottero non è potuto atterrare in quanto sulla zona gravava un forte vento. L’uomo, un 60 enne della zona, è stato recuperato da una squadra dei vigili del fuoco e del soccorso alpino per essere portato al piano stradale. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’incidente.