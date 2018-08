LUSIANA: Incidente nella notte. Muore 39enne di Crespano

Questa notte, intorno alle ore 02.00, in località Lebene di Lusiana lungo la SP94, si è verificata una fuoriuscita autonoma di una Mercedes Classe A bianca.

All’esito del sinistro è deceduto un 39enne di Crespano del Grappa, passeggero a bordo dell’autovettura.

La conducente, 37enne di Lusiana, ha riportato invece solo lievi danni e sarà dimessa nel pomeriggio dal nosocomio di Asiago.

L’autovettura è stata sequestrata e sono in corso rilievi per determinare la dinamica del sinistro.

La salma è a disposizione dell’A.G. in attesa di eventuali successive valutazioni.

Del caso si sta occupando la Stazione Carabinieri di Lusiana coadiuvata dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa.