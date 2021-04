Lusiana, chiuso locale per violazione delle norme anti-Covid

I Carabinieri della Stazione di Lusiana, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno chiuso un locale di ristorazione del posto per violazione delle normative anti-Covid 19. Inoltre, un 38enne del luogo è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale durante l’identificazione nel locale.

Il controllo è scattato ieri, quando durante una perlustrazione il mezzo dei militari è transitato di fronte ad un esercizio pubblico, notando quattro persone intente a consumare bevande all’esterno del locale, violando le norme relative al consumo e senza rispettare la distanza interpersonale.

Durante l’identificazione, un 38enne del posto, in palese stato di ubriachezza, ha iniziato a inveire contro i Carabinieri, pronunciando frasi oltraggiose. A quel punto, i militari hanno deferito in libertà l’uomo per oltraggio a pubblico ufficiale, elevando così la sanzione dovuta all’ubriachezza in luogo pubblico. Tutti gli avventori sono stati sanzionati per violazione delle norme anti-Covid.

Il locale resterà chiuso per cinque giorni, fino al 16 aprile compreso, come sanzione amministrativa. Inoltre, il titolare dovrà pagare una multa aggiuntiva per aver somministrato bevande alcoliche ad una persona in palese stato di ubriachezza.