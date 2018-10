LUSIANA – Cade mentre raccoglie le olive, grave pensionato

Un pensionato è grave dopo essere caduto accidentalmente ieri mattina mentre raccoglieva le olive dal suo olivo in via Ca’ Vecchia a Laverda. L’uomo, di 83 anni, è salito su un olivo con una vecchia scala di legno ma, per cause ancora da accertare, forse per un malore o forse per una disattenzione, è caduto al suolo da circa due metri di altezza. Ferito gravemente alla testa, è stato soccorso dai parenti e dal Suem.