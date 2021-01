Lupo tra le contrade della Lessinia? Ritrovata carcassa di animale sbranato a Sprea

Un escursionista ha segnalato oggi alla nostra redazione il ritrovamento, in un campo innevato vicino a Bolca, esattamente a Sprea, di una grande carcassa di animale – pare un caprone – sbranato da poco. Intorno, solo le impronte di quello che parrebbe essere stato a tutti gli effetti un lupo. Avvisate le famiglie che vivono nelle contrade vicine, gli abitanti hanno proceduto oggi alla “conta” delle proprie pecore nelle stalle vicine al macabro ritrovamento. E’ l’inizio del ritorno del lupo sui Lessini? Forse, spinto dal freddo e dalla neve, un esemplare si è avvicinato così tanto alla case? La parole all’esperto, Giancarlo Ferron che, interpellato proprio dalla nostra redazione dopo aver visto foto e filmati, spiega: ” E’ verosimile che possa trattarsi di una predazione da lupo ma non posso esserne sicuro totalmente perchè dalla documentazione non vedo se mancano le interiora, non vedo sangue nè arti disarticolati”. Ma Ferron sottolinea che di sicuro l’ azione iniziale è di un lupo: “All’inizio è stato preso da un lupo e consumato in parte, poi la carcassa è stata visionata da altri animali come volpi, corvi e cornacchie”.