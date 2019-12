Lupo, assessore Pan: “Richieste delle Regioni inascoltate”

“Il Veneto, insieme alle altre regioni del Nord, chiede da tempo che il Ministro all’Ambiente, Costa, riveda la legge nazionale di tutela del lupo, con deroghe che prevedano il contenimento di quei soggetti considerati particolarmente confidenti e pericolosi. Richiesta che è rimasta inascoltata”.

Questa la denuncia dell’assessore all’agricoltura della Regione del Veneto, Giuseppe Pan, intervenuto oggi nella discussione svoltasi in Consiglio Regionale sul progetto di legge statale “Misure di prevenzione dei danni provocati dai grandi carnivori e di contenimento delle popolazioni in esubero rispetto alla sopportabilità del territorio e alla compatibilità con le attività antropiche”, poi approvato dall’aula.

“Manca un piano di gestione nazionale che deve assolutamente attribuire alle Regioni la facoltà di applicare delle deroghe sul lupo, come del resto accade in altre nazioni come la Croazia e la Francia – ha aggiunto Pan. Mi auguro che questo progetto di legge sia convertito dal Governo in legge nazionale prima della prossima stagione dell’alpeggio, altrimenti l’intero settore dell’allevamento in montagna rischia l’estinzione!”

L’assessore ha anche fatto il punto della situazione per quanto riguarda le predazioni in Veneto, gli indennizzi, la presenza del lupo e le iniziative di prevenzione:

Predazioni 2019 (dati aggiornati a novembre): 192 attacchi, 393 capi morti e 63 feriti.

Indennizzi 2019: sono state liquidate/in liquidazione entro l’anno tutte le istanze pervenute entro il mese di novembre: 157 istanze per totali € 196.905. Nel 2018 impegnato totale € 204.684.

Branchi presenti: il numero di nuclei territoriali è sicuramente aumentato rispetto al 2018, con almeno 4 nuovi branchi riproduttivi. Si può stimare (ma il dato ufficiale si avrà con il monitoraggio invernale, che sta partendo) circa 12 nuclei stabili, inclusi quelli transregionali (confine con TN e PN).

Iniziative per la prevenzione: bando su fondi regionali (AVEPA) 62 domande finanziate, per totali 120.000 €; bando PSR (in istruttoria) 500.000 € stanziati,