Lupo a Monte Berico: sbranato montone

Il Giornale di Vicenza riporta dell’uccisione di un montone da parte di un lupo a due passi da Monte Berico, nel parco attorno ad una casa colonica. Il canide, sicuramente adulto, ha scavalcato la recinzione del giardino e sbranato la preda.

I carabinieri forestali hanno confermato che il predatore fosse un lupo, già avvistato qualche mese fa grazie agli avvistamenti avvenuti grazie ad una fototrappola. Tuttavia, non era mai successo che il lupo si avvicinasse così tanto alle case abitate. I carabinieri hanno evidenziato che il territorio montano e collinare vicentino sarebbe saturo di lupi e che quindi i canidi sarebbero scesi in pianura per cercare un nuovo habitat. Va comunque ricordato che questi predatori non attaccano l’uomo.