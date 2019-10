L’Uomo Vitruviano resta in Veneto: no del TAR alla trasferta parigina

Dopo il ricorso presentato da Italia Nostra, il Tar del Veneto ha sospeso il prestito al museo del Louvre dell’Uomo Vitruviano di Leonardo, conservato nelle Gallerie dell’Accademia di Venezia. Tenendo conto dell’apertura della mostra parigina, prevista per il 24 ottobre, il tribunale amministrativo ha deciso di anticipare la discussione in camera di consiglio, annunciata per lo stesso giorno, al 16 ottobre. L’opera doveva andare in prestito al museo del Louvre di Parigi entro il 24 ottobre per una mostra che la Francia dedica ai 500 anni dalla morte di Leonardo. Italia Nostra ha motivato il ricorso parlando del grave stato di salute dell’opera che deve essere considerata inamovibile. Realizzato probabilmente nel 1490 si trova a Venezia dopo essere stato acquistato dal governo austriaco. E’ un disegno su carta di 34 cm per 24 che indica i canoni delle proporzioni del corpo umano in pittura. La figura sta inscritta in un cerchio e in un quadrato.

Il disegno venne realizzato presumibilmente attorno al 1490 durante la permanenza dell’artista a Milano; si trova invece a Venezia dal 1822, quando venne acquistato dal governo austriaco. E’ assicurato per una cifra monstre di un miliardo di euro. L’Uomo Vitruviano compare anche sul retro delle monete da 1 euro nella versione italiana. E’ assicurato per un valore di 1 miliardo di euro.

Nello stesso provvedimento, il Tar sospende anche il memorandum d’intesa siglato a Parigi tra il ministero dei Beni culturali e il museo del Louvre per lo scambio di opere di Leonardo e Raffaello nella parte “in cui viola il principio dell’ordinamento giuridico per cui gli uffici pubblici si distinguono in organi di indirizzo e controllo da un lato, e di attuazione e gestione dall’altro”